Москва, , 19:43 — REGNUM Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% — в годовом выражении. Такие данные приводит 15 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с января по ноябрь 2020 года промышленное производство сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на снижение показателей, Росстат отмечает, что «ноябрь показал максимальные темпы восстановления промышленного производства с момента возникновения эпидемиологического фактора 2020 года».

«Ряд отраслей, показывавших рост производства во II и III кварталах, продолжили наращивать объёмы выпуска продукции. Среди них химиндустрия, фармацевтика, радиоэлектроника. Несмотря на сезонное снижение производственной активности, по-прежнему растёт выпуск социально значимых продуктов питания», — говорится в комментарии ведомства.

По данным Росстата, наибольшую динамику в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали такие отрасли, как производство лекарственных средств и медицинских материалов (рост на 35,5%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+19,1%), производство текстильных изделий (+16,7%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+9,8%), производство химических веществ и химических продуктов (+9,5%).

В то же время добыча сырой нефти и природного газа в ноябре сократилась на 9,6% в годовом выражении, добыча угля — на 6,8%, производство кокса и нефтепродуктов — на 5,8%, металлургическое производство сократилось на 0,6%.

В целом сырьевой сектор показал снижение на 7,6% в годовом выражении, а предприятия электро‑ и теплоэнергетики, а также обеспечивающие снабжение газом и паром — на 2,8%.

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