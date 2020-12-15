Тамбов, , 19:02 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 декабря, на заседании регионального экономического совета предложил создать новый промышленный бренд региона. Он должен быть конкурентоспособным на федеральном уровне, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Заседание регионального экономического совета под председательством губернатора Тамбовской области Александра Никитина Tambov.gov.ru

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На заседании регионального экономического совета, руководителем которого является глава региона, речь шла о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Тамбовщины до 2035 года, концепциях стратегии развития агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности.

О ходе реализации социально-экономической стратегии, которая была принята в 2018 году, рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Сергей Юхачев. По мнению экспертов, этот документ перед утверждением прошел широкое обсуждение и стал самым проработанным за всю историю региона. В 2019 году было реализовано 133 проекта плана. Общий объем финансирования превысил 31 млрд рублей. При этом средства федерального бюджета составили 8 млрд рублей, а вложения частных инвесторов — 59% от общего объема финансирования. По его словам, была выполнена цель всех преобразований — увеличение продолжительности жизни населения.

Глава региона в своем выступлении перед участниками совещания сделал акцент на развитии агропромышленного комплекса и обрабатывающей промышленности, назвав эти направления драйверами экономики Тамбовской области. Отдельно он остановился на сфере АПК и ситуации, которая сейчас складывается на рынке продовольствия. Губернатор отметил, что в Тамбовской области создана рабочая группа, которая занимается постоянным мониторингом этого сектора. Планомерная работа позволила контролировать динамику цен на продукты питания, сельхозпродукцию.

Александр Никитин еще раз призвал всех ответственных лиц регулировать цены на продукты питания — эта тема сейчас особенно актуальна и в целом для страны, и для региона. Кроме того, губернатор выступил с инициативой создания нового документа стратегической направленности, который структурирует и конкретизирует перспективные планы развития сферы АПК, технологических инноваций.

«Тамбовщина — аграрный регион. По всей нашей стране известны бренды «Тамбовская картошка», «Мичуринские яблоки», «Тамбовский окорок». Однако в индустриальном производстве эта ниша пустует. Считаю необходимым провести работу по созданию нового промышленного бренда, способного на равных конкурировать в своей отрасли во всероссийском масштабе», — подчеркнул Александр Никитин.