Киев, , 19:01 — REGNUM Украинские аграрии в 2020 году намолотили итоговый урожай на уровне 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, сообщил 15 декабря министр экономики страны Игорь Петрашко.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Чиновник уточнил, что нынешний урожай приблизительно на 13% меньше, чем в прошлом году, и в целом самый низкий за последние годы. Тем не менее он все равно в три раза больше, чем потребности внутреннего рынка.

«2020-й стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями… В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции», — прокомментировал Петрашко.

Впрочем, министр напомнил, что ранее был меморандума с участниками зернового рынка о предельных объемах экспорта.

По его информации, на данный момент Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует «запланированной динамике», а переходные остатки пшеницы ожидаются на уровне 1,5 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что для Украины экспорт зерна является одним из главных источников дохода и важнейшей статьей получения валюты.