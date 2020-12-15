Подгорица, , 18:18 — REGNUM Евросоюз выделил грант Черногории для переработки в сельскохозяйственном секторе. По словам министра сельского, лесного и водного хозяйства Черногории Александра Стийовича и главы делегации ЕС в Черногории, был представлен третий публичный запрос на получение грантов для переработки в сельскохозяйственном секторе, в рамках которого малым и средним предприятиям будет предоставлена новая поддержка в размере 11,3 миллиона евро.

Министр Стийович напомнил, что это пятый публичный призыв, опубликованный в рамках программы IPARD с 2018 года.

Он подчеркнул, что в результате 4 опубликованных публичных конкурсов заключены контракты на 300 проектов с инвестиционной стоимостью около 49 миллионов евро, то есть ожидаемая поддержка в размере около 23 миллионов евро в виде грантов, предоставленных Европейским союзом.

На данный момент, по его словам, в общей сложности выплачено 166 проектов с инвестициями в размере 11,5 млн евро и поддержкой на общую сумму 5,8 млн евро.