Нью-Йорк, США, , 18:10 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 15 декабря в «зеленой зоне», на следующий день после внезапного снижения индексов Dow Jones и S&P 500.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 90,16 пункта (0,30%), до 29 951,71 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,21 пункта (0,61%), до 3669,70 пункта, индекс Nasdaq вырос на 102,28 пункта (0,82%), до 12 542,32 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря фондовый рынок США начал с роста на новостях по вакцинам от COVID-19, однако к концу торговой сессии два из трех основных индексов внезапно переместились в «красную зону».

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