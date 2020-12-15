Калуга, , 17:58 — REGNUM На заседании Городской думы Калуги сегодня, 15 декабря, депутаты согласовали МБДОУ № 102 «Терем-теремок» и МБДОУ «Детство» «Центр развития ребёнка» приобретение в муниципальную собственность двух зданий, предусмотренных для размещения в них образовательных учреждений.

Образовательные учреждения Калуги приобретут два здания Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, учреждениям из городского бюджета были выделены необходимые субсидии. Для размещения детского сада на 100 мест для детей от 1,5 до 3 лет приобретается здание площадью 2850 квадратных метров на улице Дорожной за 139,3 млн. рублей.

Также для размещения дошкольного учреждения на 100 мест для детей раннего возраста приобретается помещение на первом этаже дома № 10 по улице Академической площадью 542 квадратных метра за 89 миллионов рублей.