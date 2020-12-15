Москва, , 17:49 — REGNUM Если говорить о долгосрочном регулировании российской экономики, то власти РФ должны задуматься о мягком и плавном ограничении экспорта некоторых видов продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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"Если говорить о долгосрочном регулировании экономики, то государство должно задуматься о мягком и плавном ограничении экспорта продукции, которая торгуется по мировым ценам и автоматически подтягивает цены на внутреннем рынке на эту продукцию к уровню этих же мировых цен, — сказал Строганов. — Возможно введение системы государственной закупки определенного объема сельскохозяйственной и пищевой продукции у фермеров по фиксированным ценам и продажи этих же товаров с определенной фиксированной же наценкой на рынке, то есть пойти по пути Китая в регулировании рыночной экономики».

Такого рода система, как полагает Строганов, позволит малому и среднему бизнесу, работающему в сельскохозяйственной и продуктовой отрасли, выживать и зарабатывать деньги, а также даст доступ этой продукции на российский рынок по привлекательным для потребителя ценам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, к чему может привести регулирование цен.

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