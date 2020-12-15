Москва, , 17:46 — REGNUM То, насколько эффективно сможет правительство регулировать цены, зависит в первую очередь от возможности проконтролировать всю цепочку поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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«Насколько эффективно сможет правительство регулировать цены, зависит в первую очередь от возможности проконтролировать всю цепочку поставок и ограничить аппетиты переработчиков и экспортеров сырья и готовой продукции за рубеж, — сказал Строганов. — В рамках текущей системы регулирования достаточно сложно перекосить экономику, так как регулирующие меры относятся исключительно к социально значимым товарам, таким как подсолнечное масло, сахар, гречка, крупы, молоко и т. п., а значит на все другие товары можно совершенно спокойно повышать цены».

Напомним, как сообщалось ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд документов, направленных на приостановку роста цен на социально значимые товары.

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