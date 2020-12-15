Москва, , 17:44 — REGNUM Если правительство РФ начнет регулировать цены на социально значимые товары, то с глобальной точки зрения в России ничего особо не изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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«С глобальной точки зрения в российской экономике с введением регулирующих мер ничего особо не изменится, — сказал Строганов. — В сетевых магазинах появится ряд товаров, обозначенных каким-нибудь цветом или словом «акция» с фиксированной ценой. Вместе с этим, скорее всего, ритейлеры ненамного поднимут цены на другие товары, которые не включены в список социально значимых, чтобы компенсировать свои затраты и зафиксировать прибыль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили выделить 15 видов продукции, на которую ввести государственное регулирование цен.

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