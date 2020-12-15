Москва, , 17:26 — REGNUM В Якутии приступят к разработке единого онлайн-сервиса «Умное село», который объединит в себе новостные ленты, данные систем безопасности, инженерной инфраструктуры, социокультурных учреждений и многое другое. Об этом сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

Этот онлайн-сервис, который будет запущен в Намском районе Якутии, может стать пилотным проектом цифровизации сельских поселений республике.

«Умное село» — аналог «Умного города», адаптированный к малым населенным пунктам с учетом бюджета муниципальных образований и населения. Проект представляет собой интеграцию нескольких информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и IoT решений. Основная технология, используемая для реализации проекта, — платформа СМАРТ, технологическое решение, разработанное компанией «Смарт Юнит», резидентом технопарка «Якутия». Координировать деятельность системы будет ИТ-центр Намского района республики.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семеновпрокомментировалначало нового проекта: «Районные ИТ-центры создаются для того, чтобы ИТ-технологии служили развитию сел и городов республики. Проект «Умное село» получил поддержку как муниципальных властей Намского района, готовых внедрить его в наслегах, так и разработчиков цифровой платформы управления. Таким образом, данный проект может стать пилотом в цифровизации сельских поселений Якутии».

Проект «Умное село», должен быть направлен на улучшение качества жизни граждан: администрация района сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, отслеживать, что происходит в населенном пункте путём сбора и анализа информации касательно безопасности населенного пункта с помощью датчиков видеонаблюдения, пожарной сигнализации, экологического мониторинга, мониторинга пожаров, паводка и сейсмической активности, санитарных норм и т.д. Сервис также позволит контролировать инфраструктуру населенного пункта — инженерные коммуникации, базовые станции сотовой связи, территории обслуживаемые ЖКХ, сети электропитания, подстанции, архитектуру и градостроительство. В задачи онлайн-сервиса входит мониторинг территорий (общественный транспорт) и работа с данными различных социокультурных учреждений (школы, полиция, поликлиники).

Жители поселков в едином приложении смогут получить доступ к навигационным и новостным сервисам, данным о перекрытии дорог, проведении ремонтных работ, перемещении автобусов и такси, о нахождении скота, информации о приобретении билетов на культурные и спортивные мероприятия, о времени работы организаций и предоставляемых ими услугах. С помощью мессенджеров население будет получать оповещения о ЧС.

Также сервис поможет жителям района заказать вывоза мусора, жидких отходов, заказать водовозку.

Онлайн-сервис «Умное село» начнет работать с первого квартала 2021 года.

Намский район (улус) Республики Саха (Якутия) насчитывает 24 885 человек населения, состоит из 19 сельских поселений, включающих 24 населенных пункта. Ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство, главная отрасль которого — животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство). Земли сельскохозяйственного назначения составляют 109,6 тыс. га, из которых 9300 га — пашни. Ведущее место в промышленности улуса занимает алмазогранильное производство и деревообработка.