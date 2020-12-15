Москва, , 17:23 — REGNUM Мировая цена на нефть лишь косвенно зависит от соотношения спроса и предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал прогноз ОПЕК о росте мирового спроса на нефть в 2021 году.

«Прежде всего, цена на нефть лишь косвенно зависит от соотношения спроса и предложения, — сказал Бузгалин. — Это давно показано экономистами. Расширение или сужение спроса на несколько процентов сопровождается скачками цен на десятки процентов. В ряде случаев эти скачки вообще никак не связаны с соотношением спроса и предложения. Это рынок, который регулируется ограниченным количеством игроков. Причем часть из них находится в тени. Это финансовые игроки, которые стоят за странами — членами ОПЕК и за сырьевыми энергетическими и энергопотребляющими корпорациями».

И в значительной степени цена на нефть, как полагает Бузгалин, является результатом взаимодействия этих ключевых игроков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть снижаются после публикации декабрьского доклада Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть дешевеет на фоне публикации доклада ОПЕК