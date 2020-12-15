Ростов, Ярославская область, , 17:15 — REGNUM В Ярославской области судебные приставы перечислили сотрудникам государственного предприятия «Южный водоканал» заработную плату в размере 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Южный водоканал

«Работники организации длительное время не получали заработную плату. На основании в отделении судебных приставов по Ростовскому и Борисоглебскому районам УФССП России по Ярославской области возбудили 398 исполнительных производства о взыскании денежных средств в пользу работников с предприятия-должника. Судебный пристав-исполнитель принял меры принудительного исполнения в виде ареста банковских счетов предприятия, а также наложен арест на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, зарегистрированных за должником-организацией. Также сотрудник Службы провёл полную проверку хозяйственной деятельности фирмы и установил, что у компании есть дебиторская задолженность. Судебный пристав-исполнитель обратил на неё взыскание, после чего требования работников по оплате труда были удовлетворены», — сообщили в УФССП по Ярославской области.

В службе судебных приставов отметили, что данное предприятие не в первый раз попадает в ряды должников. должником. Летом текущего года судебные приставы взыскали в пользу сотрудников, которым не выплачивали заработную плату, 4,8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне предприятие покинул директор — выходец со Ставрополья Игорь Кузнецов. Тогда в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов заявили, что довольны работой директора.

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