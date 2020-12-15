Иерусалим, , 19:13 — REGNUM В Израиле владельцам малого бизнеса станет проще получить кредит, если предприятие пострадало из-за пандемии, передает Jerusalem Post 15 декабря.

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Министр финансов Исраэль Кац заявил, что смягчение процесса одобрения кредитов «создаст поворотный момент и позволит многим предприятиям, которые до сих пор не могли получить кредиты, получить их на хороших условиях».

Генеральный бухгалтер Минфина Яли Ротенберг отметил, что власти рассчитывают на «значительное улучшение ситуации в экономике и возвращение к росту через несколько месяцев». Он добавил, что министерство рассматривает два временных периода: ближайший, когда будет предложено больше помощи, и время выхода из кризиса.

Владельцы бизнеса могут получить кредит, а государство возьмет на себя 95% суммы в случае дефолта: государство выплатит банку 95% первоначальной суммы, если бизнес прогорит. Владельцы бизнеса могут подать заявку на такую помощь, если они потеряли 25% дохода в одном из кварталов 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запросы обрабатываются бухгалтерской фирмой Ben David Shalvi Kop. На данный момент фонд одобрил кредиты в размере 23 млрд. шекелей для 61 000 владельцев бизнеса.