Мурманск, , 16:59 — REGNUM В Мурманской области список резидентов Арктической зоны РФ пополнился двумя проектами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Первый проект принадлежит индивидуальному предпринимателю Александру Поповскому — он собирается открыть в Оленегорске автомоечный комплекс и шиномонтаж, способного обслужить до 1800 машин в месяц. Предприниматель планирует вложить в проект более 8 миллионов рублей и создать 7 рабочих мест.

Также статус резидента АЗРФ получила научно-производственная компания «АркСид» с проектом по производству высококачественного картофеля сортов отечественной и зарубежной селекции в Терском районе. Объем инвестиций по проекту 43 миллиона рублей, будет создано 14 рабочих мест.

«У нас оба новых резидента по-своему уникальны. Во-первых, не может не радовать, что индивидуальные предприниматели принимают решение развивать свой бизнес с опорой на государство, получают новые виды поддержки. Во-вторых, идея компании «АркСид» это первый от нашего региона проект, связанный с сельскохозяйственной деятельностью», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним, ранее статус резидентов Арктической зон РФ получили 12 компаний.