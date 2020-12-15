Мурманск, 15 декабря 2020, 16:59 — REGNUM В Мурманской области список резидентов Арктической зоны РФ пополнился двумя проектами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Первый проект принадлежит индивидуальному предпринимателю Александру Поповскому — он собирается открыть в Оленегорске автомоечный комплекс и шиномонтаж, способного обслужить до 1800 машин в месяц. Предприниматель планирует вложить в проект более 8 миллионов рублей и создать 7 рабочих мест.
Также статус резидента АЗРФ получила научно-производственная компания «АркСид» с проектом по производству высококачественного картофеля сортов отечественной и зарубежной селекции в Терском районе. Объем инвестиций по проекту 43 миллиона рублей, будет создано 14 рабочих мест.
Напомним, ранее статус резидентов Арктической зон РФ получили 12 компаний.