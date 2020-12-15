Владимир, , 16:54 — REGNUM В государственные учреждения культуры Владимирской области поступит оборудование для борьбы с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соответствующие изменения внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год. Средства в рамках государственной программы «Развитие культуры» перераспределят.

Более 3,2 млн рублей выделено учреждениям культуры на покупку рециркуляторов воздуха и дезинфекторы, которые поступят до конца 2020 года. Ещё более 7,68 млн рублей направлено на поддержку государственных учреждений культуры в условиях пандемии.

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