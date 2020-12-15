Москва, , 16:52 — REGNUM В России нужно помогать малому и среднему бизнесу выходить из «тени», но при этом внимательно следить за его деятельностью. Об этом 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что в РФ количество субъектов МСП занижено, так как многие из них работают в «тени».

"В России понятия «малое» и «среднее предпринимательство» очень расплывчаты. В них объединяют и дядю Васю, ремонтирующего велосипед своему соседу, и хозяина предприятия с не одной сотней наемных работников, использующих современное оборудование и обладающих капиталом в десятки, а то и в сотни миллионов долларов. Как вы понимаете, это совершенно разные типы предпринимателей, — сказал Бузгалин. — Поэтому, безусловно, нужно и можно создавать льготные условия для индивидуального, семейного предпринимательства, содействующие выводу этого предпринимательства из «тени».

Но при этом Бузгалин призвал не забывать, что значительная часть малого и среднего предпринимательства — это фиктивные фирмы, которые возникают при крупных бизнес-структурах для того, чтобы использовать инсайдерскую ренту.

«Классический пример: когда крупная корпорация или АО, у которого 10 тыс. акционеров, продает среднему или малому предприятию продукцию по цене, которая существенно отличается от рыночной. Акционеры на этом теряют какие-то рубли, но поскольку малое предприятие является собственностью одного из топ-менеджеров или акционеров АО, то выигрыш от доходов этого малого предприятия оказывается в десятки или в сотни раз больше, чем то, что было потеряно при удешевлении акций. Это самый простой способ», — сказал Бузгалин.

Поэтому, как полагает экономист, к малому бизнесу должно быть очень пристальное внимание, и контроль за ним должен осуществляться не только государственными чиновниками, которым легко дать взятку.

«Контроль должен быть открытым. Все основные данные должны быть в Сети и доступны для общественного контроля», — подчеркнул Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что утверждение о том, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России не велико, не соответствует действительности.