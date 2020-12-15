Лондон, 15 декабря 2020, 16:46 — REGNUM Британское правительство считает, что наиболее вероятным исходом переговоров с Брюсселем будет отсутствие торгового соглашения и Британия будет торговать с ЕС по правилам ВТО, как Австралия, 15 декабря передает Sky News.
Тем не менее, согласно заявлению офиса, Джонсон «подчеркнул желание достичь соглашения о свободной торговле», но его правительство не будет добиваться сделки «любой ценой».
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