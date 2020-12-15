Москва, , 16:44 — REGNUM Даже если российское государство вмешается в ценообразование, то едва ли цены будут слишком низкими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин.

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"Прежде всего цены не будут слишком низкими. Это заранее известно. Платежеспособный спрос в условиях кризиса крайне ограничен, особенно у бедных слоев населения. Регулируются обычно цены на те товары, которые необходимы для нормального жизненного уровня. Едва ли кто-то будет регулировать цены на бриллиантовые колье или роллс-ройсы, — сказал Бузгалин. — Что касается дефицита, то он, как показывает опыт развитых в экономическом отношении стран, не возникает. Есть целая система регулирующих мер, которые могут использоваться для создания адекватной системы ценообразования».

В качестве доказательства Бузгалин призвал вспомнить ситуацию, которая складывалась в РФ в начале пандемии коронавируса.

«Цена на медицинские маски в период свободного ценообразования достигала 30 рублей за штуку. Сейчас маски продают за 5 рублей. Вот пример регулирующего воздействия. Но надо сразу подчеркнуть, что частичное и ограниченное регулирование цен очень мало что меняет в общей проблеме доступности для населения качественных товаров», — подчеркнул Бузгалин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бузгалин объяснил, можно ли считать нормальным регулирование цен государством в рыночной экономике.

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