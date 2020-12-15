Москва, , 16:41 — REGNUM Власти РФ крайне редко прибегают к регулированию цен, хотя в той же Европе это вполне нормальная практика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал соответствующие планы правительства.

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«Регулирование цен в рыночной экономике XXI века — это совершенно нормальное явление. Более того, в современной рыночной позднекапиталистической экономике многие цены прямо устанавливаются государством, — сказал Бузгалин. — Это могут быть федеральные или региональные органы или даже муниципалитеты. В РФ так поступают крайне редко. Наша экономическая модель — это помесь феодализма с неолиберализмом. Во многих странах Европы устанавливаются предельные цены на жизненно важные товары. Это касается продуктов питания, медикаментов, ряда услуг. Кроме того, есть правила, регулирующие ценообразование, и целый ряд других ограничений».

При этом Бузгалин подчеркнул, что в Западной Европе на ценовую политику существенное влияние могут оказывать и оказывают организации потребителей, экологические организации и другие институты гражданского общества, а не только чиновники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее к планам властей РФ регулировать цены скептично отнесся экономист Владислав Жуковский.

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