Москва, , 16:41 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 16 декабря намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 234 с датой погашения 16 июля 2025 года и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме остатков, доступных для размещения в данных выпусках.

Сообщается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Как передавало ИА REGNUM за десять аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместил ОФЗ уже на 2,364 трлн рублей, превысив план заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года (2 трлн рублей). В общей сложности с начала года ведомство разместило облигации уже на 5,208 трлн рублей.