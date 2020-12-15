Махачкала, , 16:35 — REGNUM Руководители крупных хлебопекарных предприятий Дагестана пообещали до нового года заморозить цены на серый и белый хлеб. Об этом 15 декабря в ходе брифинга по вопросу принимаемых в регионе мер для стабилизации цен на основные продовольственные товары в предновогодний период сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.

Свежий хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«На встрече с руководителями всех крупных хлебопекарен было согласовано решение, по которому цены на социально значимые сорта хлеба, такие как серый и белый хлеб, будут заморожены до нового года. После нового года эта динамика будет иметь обратное направление, потому что цены на зерно обещают снизиться», — заявил Гусейнов.

Вместе с тем министр отметил, что, помимо крупных хлебопекарен, в Дагестане также много мелких хлебопекарных предприятий, контролировать которые гораздо сложнее. По его словам, они не стоят на налоговом учете, у них не образованы рабочие места и это порождает неконтролируемый объем производства хлеба в городах республики.

«Эти мелкие предприятия с нами соглашение не заключили, и они могут повышать цены на свой хлеб. Мы будем с ними работать с тем, чтобы этот сектор адекватно воспринимал то, что это социально значимые продукты и цены на них поднимать нельзя», — сказал Гусейнов.

По данным министра, с начала осени в Дагестане также фиксируется повышение стоимости зерна, сахара и подсолнечного масла. Кроме того, в настоящее время в республике наблюдается небольшой сезонный рост цен на овощи и фрукты.

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