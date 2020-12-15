Афины , , 19:12 — REGNUM Экономическая активность в Греции, как ожидается, сократится на 10 процентов в 2020 году, прежде чем начать восстанавливаться в 2021 и 2022 годах, говорится в промежуточном докладе Банка Греции о денежно-кредитной политике 2020 года. Доклад представлен спикеру греческого парламента Константину Тассуласу 14 декабря, сообщает AMNA.

В своем докладе Банк отметил, что вторая волна пандемии усилила неопределенность и задержала восстановление экономики страны. В докладе говорится, что, согласно базовому сценарию, ожидается сокращение экономической активности на 10% в 2020 году. Восстановление ожидается в 2021 и 2022 годах, когда ВВП вырастет на 4,2% и 4,8% соответственно, что будет обусловлено значительным ростом как внутреннего, так и внешнего спроса.

В докладе также подчеркивается «своевременное и эффективное использование восстановительных фондов ЕС следующего поколения (NGEU) на общую сумму 32 миллиарда долларов в постоянных ценах 2018 года для Греции» и говорится, что они «должны быть направлены на стимулирующие рост проекты с высокой добавленной стоимостью в области энергосбережения, перехода к зеленой энергетике, цифровой трансформации государственного и частного секторов, а также на укрепление сектора здравоохранения» и образования.

В среднесрочной перспективе возврат к положительному росту потребует продолжения структурных реформ и увеличения инвестиций, говорится в докладе.

По словам Тассуласа, доклад будет обсуждаться в соответствующем парламентском комитете.