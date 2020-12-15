Москва, , 16:12 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, цены на нефть ведут себя противоречиво. С утра снижались, потом недолго двигались разнонаправленно, а к середине дня попробовали показать слабый рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководитель ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К вечеру цена на нефть Brent чуть-чуть подросла, на 0,08% до $50,24 за баррель, а цена WTI выросла немного больше, на 0,12%, до $47,15 за баррель.

Вчерашний доклад ОПЕК и сегодняшний доклад МЭА произвели на рынок неоднозначное впечатление. С одной стороны, судя по докладам, в этом году нефтяной рынок чувствовал себя немного лучше, чем ожидалось

С другой стороны, эксперты не ожидают, что в 2021 году будет взрывной рост мировой экономики после пандемии.

Новости об увеличении переработки нефти в Китае способствовали более оптимистичным настроениям на рынке, так как это можно означать сигнал о будущем восстановлении спроса.

Цена Brent пока по-прежнему колеблется вокруг $50 за баррель. На сегодня прогноз по цене Brent — $50−51 за баррель», — считает эксперт.

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