Москва, , 15:53 — REGNUM В РФ, конечно, примут законопроект, который позволит правительству регулировать цены на социально значимые товары, но это ударит не по торговым сетям, а по производителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

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"Все, что я сейчас вижу, я видел уже много раз. Каждый раз, когда в РФ происходит скачок цен и обрушение курса рубля, и растут цены на импорт, государство округляет глаза и изображает сильное удивление, — сказал Жуковский. — И начинает рассказывать нам, что виноваты какие-то непонятные силы. Законопроект они, конечно, примут, цены заморозят. Но удар будет нанесен не по перекупщикам, не по торговым сетям, а по производителю. Потому что крупные торговые сети диктуют закупочную политику на сырье. Тот же килограмм картофеля закупается по 8−10 рублей за кило, а продается по 15−20−25−40 рублей. И поэтому торговые сети будут заставлять сельхозпроизводителя продавать по более низким ценам, тем самым загоняя его в убытки».

Как полагает Жуковский, власти РФ должны были воспользоваться опытом Китая или Европейского союза, где государство обеспечивает определенную точку безубыточности производства.

«То есть поддерживает и дотирует агропромышленный комплекс, — сказал Жуковский. — Но у нас этого делать не будут. Как только заморозку отменят, мы увидим компенсаторный рост цен. Поэтому это не решение проблемы — это латание дыр. Чтобы товары были по нормальным ценам, надо снижать налоги на фермеров, снижать цены на дизель, помогать в закупке оборудования через систему льготного лизинга и перестать давить реальный сектор налогами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский объяснил, что одна из причин роста цен в РФ — это политика самого правительства.

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