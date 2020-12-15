Варшава, , 15:52 — REGNUM Руководитель Сообщества ресторанных бизнесменов Варшавы Адриан Куберский заявил в интервью для RMF FM, что около трети кафе, баров и ресторанов Польши могут закрыться из-за серьезных убытков, связанных с пандемией.

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«Треть баров, кафе и ресторанов Польши не переживут нынешнего закрытия. Худо-бедно они сегодня крутятся только на доставке еды», — заявил Куберский.

По словам бизнесмена, в большинстве заведений общепита оборот не превышает 10% от уровня до пандемии. Кроме того, в секторе отмечается очень высокий показатель сотрудников, которые потеряли работу.

Ресторатор также пожаловался, что несмотря на такую плачевную ситуацию в отрасли, он и его коллеги пока так и не получили финансовой помощи от государства.

«Два месяца уже прошло после закрытия, и никакой конкретной помощи мы пока не получили. Законопроект о финансовом щите для компаний кризисных отраслей, куда входит и общепит, был принят только на прошлой неделе», — отметил Куберский.

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