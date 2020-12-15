Москва, , 15:52 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ сильно растут цены, заключается в политике российских властей, которые разгоняют инфляцию и повышают налоги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ хочет заняться регулированием цен на социально значимые товары, если их стоимость изменилась больше чем на 10% в течение месяца.

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«Мы видим не только в 2020 году, но и на протяжении всех последних лет ускоренный рост цен на продукты питания, — сказал Жуковский. — Особенно в те годы, когда были волны сильной девальвации рубля — 2008, 2014, 2016, 2018 годы. И каждый раз чиновники внезапно просыпаются и говорят на камеру, что «народ и партия едины» и что они заметили рост бедности и снижение покупательной способности. Если же говорить предметно об этом законопроекте, то возникает вопрос — каким образом можно ограничить рост цен, если в РФ принимаются законопроекты, которые разгоняют инфляцию? В РФ, например, повысили ставку НДС. Это автоматически увеличило издержки производства и спровоцировало скачок цен на 8−13%».

По словам Жуковского, сыграли свою негативную роль и введение налога на самозанятых, повышение акцизов, налоговый маневр и так далее.

«То есть государство само разгоняет инфляцию издержек и само стимулирует рост себестоимости производства, разгоняет рост цен, а потом ищет тех, кто в этом виноват, — сказал экономист. — И как можно ограничить рост цен 10% в месяц, если у нас бывают ситуации, когда рубль падает по отношению к доллару и евро на 20−25−30% буквально за считанные месяцы? Давайте вспомним начало этого года, когда доллар стоил 62 рубля за доллар, а сегодня он 73−74 рубля. То есть автоматически все импортные комплектующие, продукты питания, медикаменты, одежда и электроника растут в цене на те же 20−25%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский объяснил, зачем на самом деле правительстве заговорило о регулировании цен.

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