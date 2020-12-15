Москва, , 15:50 — REGNUM Планы российских властей регулировать цены на социально значимые товары выглядят как популизм и начало предвыборной кампании в Государственную думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

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«Это история про популизм. Про начало предвыборной кампании в Государственную думу. И в условиях затяжного социально-экономического кризиса, падения доходов населения, девальвации рубля и роста цен власти вынуждены имитировать какую-то заботу о гражданах, — сказал Жуковский. — Здесь же и внезапное «прозрение» о том, что в РФ, оказывается, растут цены на продукты питания, и внезапные разносы, которые устраивает министрам и другим чиновникам премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это все имитация бурной деятельности. Никакого решения проблем как не было, так и не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Владимир Гамза заявил, что правительство РФ не должно увлекаться регулированием цен на социально значимые товары, а использовать еще и другие методы воздействия на рынок.

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