Челябинск, , 15:49 — REGNUM В Челябинске металлургический комбинат наказан за нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Поводом для этого стали результаты проверки. В ходе неё выяснилось, что предприятие не полностью осуществляет мониторинг состояния окружающей среды и её загрязнения на территориях объектов размещения отходов потребления и производства, а также не обеспечивает достоверности учёта шлака. Также проверяющие обнаружили, что не в полном объёме здесь выполняется план-график производственного контроля по поводу источников выбросов в период неблагоприятных метеоусловий и допускаются определённые нарушения.

В итоге Челябинский природоохранный прокурор возбудил административные дела по нескольким статьям. Комбинат оштрафован на 420 тыс. рублей, а его руководителю внесено представление о необходимости устранить нарушения закона. После рассмотрения представления десять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.