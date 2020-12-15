Набережные Челны, Татария, , 15:59 — REGNUM Совет директоров КамАЗ утвердил бизнес-план компании на 2021 год, согласно которому за следующий год автопроизводитель планирует продать 37 тыс. грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

При этом, по планам менеджеров компании, на российский рынок поступит 32 тыс. машин, а остальные будут экспортированы. Инвестиции в производство грузовиков в 2021 году составят более 16,7 млрд рублей. Из этой суммы на развитие модельного ряда будет выделено 13 млрд рублей, и ещё 1 млрд рублей пойдёт на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Согласно бизнес-плану, главной целью КамАЗ в следующем году является увеличение доли автомобилей компании на российском рынке — до 51%. Этого можно добиться за счёт роста продаж нового модельного ряда до 11 тыс. единиц против 8,5 тыс. машин в нынешнем году. Также для выполнения поставленной цели необходимо укрепить позиции в сегментах седельных тягачей и спецтехники.

Ранее в компании сообщили, что за период с января по ноябрь нынешнего года КамАЗ собрал 32,88 тыс. машин. Это на 4,8% больше показателя производства за аналогичный период прошлого года.

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