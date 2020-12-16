Москва, , 05:23 — REGNUM Строительство нового жилья в России следует за усилением региональных «точек экономического роста», а, следовательно, оставляет за бортом сотни городов, причем число «неперспективных городов» увеличивается. Не пора ли внести коррективы в связи с изменившимися условиями, в том числе и большим распространением удаленного доступа к работе, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Спрос на жилье традиционно формируется притоком рабочей силы в места, где идет экономический рост и, следовательно, строящееся жилье с большей вероятностью найдет покупателя. Но при этом, разумеется, нельзя забывать про все остальные регионы, ведь российскую ситуацию, в которой все больше городов оказываются «по ту сторону» перспектив заинтересовать застройщиков, тоже нельзя счесть нормальной. По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, частичный выход из ситуации мог бы найтись, если государство через АО «Дом.РФ» взяло бы на себя еще часть гарантий и смягчило правила для застройщиков.

Возможно, что такой подход к решению проблем застройщиков «в лобовую» и возымел бы положительный эффект, но еще надежнее было бы дождаться результатов уже поставленных экспериментов в области ипотеки на частные дома. Может быть многоквартирные новостройки в регионах окажутся и не так нужны? Читайте статью Галины Смирновой «Нужны ли регионам России новые объемы многоквартирного жилья?».