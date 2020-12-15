Москва, , 15:33 — REGNUM Очень радуют успехи российских авиапроизводителей несмотря на «хамство действия зарубежных партнеров и недобросовестную конкуренцию». SSJ-100, МС-21 практически полностью имеют российское оснащение, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

«Полёт на двигателе ПД-14 с тягой 14 тонн для гражданской авиации — это успех. Двигатели собираемые ранее тоже хороши, но по современным международным нормам гражданской авиации не подходили — ни по нормам экологическим, ни по расходу топлива, ни по уровню шума.

Россия успешно развивается в сложных высокотехнологичных отраслях. Ранее для МС-21 закупались агрегаты PW1400G американской компании Pratt & Whitney.

Двигатель ПД-14 позволяет Росавиации не зависеть от зарубежных поставок узлов и агрегатов для собственных самолётов и удовлетворять рынок отечественными и зарубежными поставками.

Производство самолета МС-21 и двигателя ПД-14 изначально были два независимых проекта. Их объединение — это ещё один успех в кооперации сил производителей для решения сложных технологических задач и показать международным экспертам потенциал гражданской авиации в России.

Усилия ученых, конструкторов и инженеров позволили создать лайнер нового поколения с уровнем безопасности выше Боинга. Список вывозимой из России готовой продукции насчитывает десятки строк.

Если и будет где-то встречаться двигатель Pratt&Whitney или PW1400G-Jm, то только потому что ещё в августе 2017 года корпорация «Иркут» имела в плане поставки самолёта МС-21 для «Аэрофлота» несколько бортов с такими двигателями.

По мнению разработчиков, эксплуатационные расходы на ПД-14 будут ниже на 14−17%, а стоимость жизненного цикла двигателя меньше на 15−20%.

Двигатели и самолет соответствуют новым строгим нормам ЕС и ИКАО с запасом 50%. МС-21 будут выбрасывать в атмосферу на 15−25% меньше СО2 в расчете на одно пассажирское кресло», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет МС-21−310 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14 на аэродроме Иркутского авиационного завода. Полёт продлился 1 час 25 минут.

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