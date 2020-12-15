Нью-Дели, , 15:32 — REGNUM Продажи легковых автомобилей на индийском авторынке выросли по итогам ноября 2020 года на 4,65% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Общество индийских автопроизводителей (SIAM).

Так, по данным SIAM, в прошлом месяцев в Индии было реализовано 264 898 легковушек. Отмечается, что рост продаж автомобилей в стране наблюдается четвертый месяц подряд. Например, в октябре 2020 года продажи автомобилей в Индии выросли на 14,2% в годовом сравнении.

В SIAM считают, что рост продаж автомобилей в Индии связан с праздничным сезоном, который в стране начинается в сентябре и длится до ноября. В это время жители Индии традиционно совершают различные покупки.

По словам управляющего директора SIAM Раджеша Менона, праздничный сезон вернул некоторое оживление, однако общий экономический сценарий определит дальнейшие показатели отрасли.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Индии стартовали продажи бюджетного кроссовера Nissan Magnite.

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