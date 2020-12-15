Москва, , 15:23 — REGNUM Синхронизировать работы по газификации Тверской области с ПАО «Газпром», чтобы газ в итоге доводился до конечного потребителя, поручил президент РФ Владимир Путин губернатору Игорю Рудене. Встреча состоялась 15 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава региона доложил, что в рамках соглашения в газификацию региона до 2025 года будет вложено около 16 млрд рублей со стороны «Газпрома», ещё около семи миллиардов — Тверская область.

«Для нас это ключевой фактор вообще развития экономики. У нас из 42 муниципальных образований 13 не газифицированы, вообще газа нет, при том что через нас проходит большое количество нефтепроводов и газопроводов международного значения», — пояснил Руденя, добавив, что с завершением программы газ появится в каждом муниципалитете.

«Нужно синхронизировать эту работу с «Газпромом», чтобы до конечного потребителя «последняя миля» была реализована. Это же Вы должны делать», — сказал Владимир Путин.