Москва, , 15:19 — REGNUM Рейтинг востребованных профессий года, представленный компанией HeadHunter, отражает основные тенденции, сложившихся в экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Широкое распространение электронной торговли стимулирует спрос на менеджеров по продажам, водителей, бухгалтеров. Это понятно. Востребованность врачей тоже понятна. Рабочие специальности стали востребованы последние годы.

Стоит посмотреть статистику на сайте trud.com. Производство — 19.3%, торговля — 9,9%, строительство — 7,8% вакансий. По регионам: Московская область — 21,7%, Ленинградская обл. — 7,5%, Краснодарский край — 3,6%, Свердловская область — 3% и т.д. вакансий.

По специальностям лидируют инженеры-технологи, маркетологи, страховые работники. Таки образом, востребованы специалисты, которые могут более гибко организовать работу, в частности, дистанционно, удалённо», — высказало свое мнение эксперт», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, были наиболее востребованы в России в 2020 году.

Читайте также: Менеджеры нужнее врачей: составлен список самых нужных профессий 2020 года