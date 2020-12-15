Самара, , 15:22 — REGNUM Бизнесмены Самарской области в текущем году экспортировали продукции на 34 млн долларов США. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, несмотря на закрытие границ, ограничительные меры и пандемию в 2020 году предприниматели смогли достичь такого показателя благодаря взаимодействию с центром поддержки экспорта региона, в котором предполагаемый или действующий экспортер может бесплатно получить помощь при освоении внешних рынков.

Отмечается, что регион уже практически достиг показателей, которые были утверждены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в части поддержки экспортно-ориентированных предпринимателей.

По словам директора Центра поддержки экспорта Самарской области Ольги Золотаревой, в 2020 году было зафиксировано уменьшение экспорта в химической отрасли, промышленной сфере, а вот продукция аграрно-промышленного комплекса пользовалась повышенным спросом. Так, по масложировой продукции производители региона перевыполнили экспортный план почти в два раза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре обсудили меры по снижению административного давления на бизнес