Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект, разрешающий использование анонимных электронных кошельков для переводов между физлицами, внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Сейчас использование такого неперсонифицированного электронного средства платежа может осуществляться клиентом — физическим лицом для перевода электронных денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП).

Поправками предлагается распространить действие норм и на платежи между физлицами.

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