Москва, , 15:05 — REGNUM Отсутствие необходимых приоритетов на уровне государственной политики — одна из причин торможения на венчурном рынке в России. Об этом 15 декабря говорится в отчете Счетной палаты.

«Отсутствие единой повестки и приоритетов государственной политики в сфере венчурного и прямого финансирования является одной из причин торможения на венчурном рынке», — указывается в отчете.

Также отмечается, что целевые ориентиры, показатели и мероприятия, которые направлены на комплексное и скоординированное развитие венчурного рынка, не определены.

Кроме того, в Счетной палате указали, что нет прогнозов и сценариев по развитию венчурного рынка, и официальной статистики по объемам и структуре венчурного рынка, что является риском для принятия решений на уровне управления. В то же время, отсутствуют данные об общей сумме расходов федерального бюджета на инновации, венчурное и прямое финансирование инновационных проектов.

«Не представляется возможной комплексная оценка эффективности использования средств государственной поддержки, направленной на финансирование инновационных проектов», — добавляется в отчете.

Помимо того, уточняется, что механизмы регионального инновационного развития в недостаточной мере стимулируют привлечение капитала в проекты с высоким риском в российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в арбитраж Москвы поступило два многомиллионных иска Министерства промышленности и торговли России.