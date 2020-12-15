Москва, , 14:59 — REGNUM К результатам любых опросов, и в частности к опросам о востребованности профессий, нужно относиться очень взвешенно, понимая какая именно аудитория приняла в нем участие, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Казалось бы, что еще 10−15 лет начинающие специалисты хотели работать в банковском и нефтяном секторе, а соискатели среднего возраста отдавали предпочтение более широкому кругу профессий, ориентируясь на близость работы к дому.

Сегодня важно, чтобы в России развивались отрасли и соответственно профессии с высокой добавленной стоимостью.

Вот почему так важно, что по итогам проведенного опроса в топ-7 рейтинга самых востребованных профессий вошли программисты и юристы. Это своеобразный индикатор, что экономическая мощь будет расти и дальше.

Кстати, именно специалисты этих профессий имеют зарплату выше средней в крупных городах на 20−30%. Успешный молодой программист в секторе финтеха в Москве получает от 120 тысяч рублей, это хороший карьерный старт в жизни.

Жизнь диктует свои правила, и новые знания постоянно потребуются специалисту любой профессии. Вот почему так важно не успокаиваться на достигнутом и постоянно развиваться, опережая время», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, были наиболее востребованы в России в 2020 году

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