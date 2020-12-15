Москва, , 14:57 — REGNUM На существенный спад показателя инвестиций в основной капитал в Тверской области указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Игорем Руденей 15 декабря. Стенограмма встречи опубликована пресс-службой Кремля.

«Игорь Михайлович, за предыдущие два года, 2018−2019 годы, при общей тенденции в России увеличения инвестиций в основной капитал свыше 7%, у вас был спад свыше 26», — сказал Владимир Путин, отметив при этом, что уровень безработицы в регионе ниже, чем в целом по стране.

Игорь Руденя отметил, что инвестиции в основной капитал в регионе идут, спад же связан с завершением ряда крупных проектов — в 2016—2017 годах. Сегодня ставку в регионе делают на средний и малый бизнес.

«Наша задача сегодня — это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсам, теми, кто у нас есть», — подчеркнул Руденя.

В числе крупных инвестпроектов, реализация которых ведется в Тверской области, Руденя назвал проект на 18 миллиардов рублей компании «Румелко» (НЛМК) со сроком реализации в 2022 году и 600 рабочих мест. Также инвестиции в 5 млрд рублей ожидаются от корейской компании Orion International, ещё 5 млрд — от «Шелл Нефть», новое производство которой в Торжке даст региону 500 новых рабочих мест.