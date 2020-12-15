Москва, , 14:49 — REGNUM Полет первого российского среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного полностью новыми двигателями ПД-14 отечественной разработки — важнейшее событие и значимая веха в нашей авиации, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров.

«Несмотря на скепсис, который с самого начала выражали как иностранные конкуренты, так и отечественные пессимисты, самолет полетел и полетел с новым двигателем.

Серийное производство собственного авиационного двигателя для гражданских самолетов — дело технологически и научно сложное, в мире ограниченное число стран способны не то что разработать, а хотя бы организовать серийный выпуск подобных изделий по существующим чертежам.

Хорошим примером может служить Украина, где только производство и обслуживание двигателей, производимых еще по советским чертежам, позволило сохранить авиапром.

Хочется надеяться, что успешный опыт преодоления многочисленных препятствий, возникавших на пути этого проекта, будет положен в основу дальнейшего расширения линейки перспективных разработок — в том числе создания на базе этого нового двигателя силовых установок как для востребованных и производящихся отечественных самолетов, в том числе и Суперджета, так и для перспективных отечественных дальнемагистральных и широкофюзеляжных проектов», — высказал свое мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый российский самолет МС-21−310, который оснащен российскими же двигателями ПД-14, совершил свой первый полет.

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