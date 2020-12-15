Москва, , 14:55 — REGNUM На предприятии Renault в Москве был выпущен 1,5-миллионный автомобиль французской марки. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В торжественной церемонии выпуска 1,5-миллионного автомобиля Renault приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Renault Россия Ян Птачек. Отмечается, что московский завод Renault также празднует свое 15-летие.

Юбилейной моделью стал Renault Kaptur. Автомобиль окрашен в сине-серебристый цвет. Модель оснащена мотором ТСе 150 и CVT X-Tronic нового поколения. Производство нового Renault Kaptur началось на московском заводе в мае 2020 года, а у дилеров в России модель появилась в июне.

«Формально это юбилей, это действительно веха в развитии завода. 1,5-миллионный автомобиль — это не те автомобили, с которых начинали. Это совершенно другая машина, и очень хорошо, что вы в прошлом году, в этом году и в следующем году запускаете новые модели. И каждая новая модель на самом лучшем мировом уровне», — сообщил Собянин.

Ранее компания Renault сообщила подробности о внедорожнике Duster второго поколения, который будет продаваться на российском рынке.

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