Москва, , 14:44 — REGNUM Правительство РФ не должно увлекаться регулированием цен на социально значимые товары, а использовать еще и другие методы воздействия на рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Генерального Совета «Партии дела» Владимир Гамза. Так он прокомментировал новость о том, что правительству РФ могут дать право регулировать цены на социально значимые товары.

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"С точки зрения мгновенной, экстренной реакции на изменение цен, это, наверное, правильно, — сказал Гамза. — Но такая реакция должна быть дополнена обязательным ограничением этой меры по времени. Совершенно очевидно, что такая мера не может действовать больше трех месяцев. И трех месяцев правительству более чем достаточно для того, чтобы разобраться в ситуации и включить меры, соответствующие рыночной экономике».

Как пояснил Гамза, регулирование цен — это самое простое решение для правительства.

«Не надо ни о чем думать — включил рубильник, остановил рост цен, и все хорошо. Но это приведет к диспропорциям, — сказал Гамза. — Надо понимать, что любое административное ограничение цен на рынке ведет к возникновению диспропорций. Только рынок может правильно регулировать пропорции спроса и предложения. В мире используются всегда две меры. Ограничение цен применяется, когда происходит резкий и внезапный всплеск. И правительство может применить экстренное торможение цен. Но есть и второй метод — это включение возможностей государства по стабилизации цен путем предложения рынку товаров из государственных резервов по определенным ценам».

И еще один вариант, который предложил Гамза, заключается в том, что государство может закупить определенный объем товаров и доставить их туда, где их не хватает, и тем самым отрегулировать цены.

«Поэтому будет здорово, если правительство не станет увлекаться простыми мерами. Главное — не войти во вкус», — подытожил Гамза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что регулирование цен на социально значимые товары — это слишком поверхностная мера, которая не сыграет большой роли.

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