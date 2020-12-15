Москва, , 14:48 — REGNUM Государству следует простить в 2020 году предпринимателям налоговые платежи. Об этом 15 декабря сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ключевым аспектом поддержки предпринимательства, пострадавшего в период распространения коронавирусной инфекции, является налоговая составляющая.

«На первое место в списке антикризисных мер я бы поставил вопросы налоговой политики. Мы сейчас обсуждаем — давать ли в наступающем году дополнительные деньги бизнесу, а если давать, то сколько. А не проще ли государству не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов? Да, была проведена налоговая реструктуризация, предоставлены отсрочки. Но эти деньги все равно придется отдавать», — заявил Титов.

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