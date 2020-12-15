Махачкала, , 14:30 — REGNUM Представители сетей супермаркетов в Дагестане пообещали заморозить цены на социально значимые товары до нового года. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики по итогам встречи с представителями регионального ритейла.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты — все новости»

Мероприятие было посвящено вопросу сдерживания цен на социально значимые продукты. Глава минсельхозпрода Дагестана Абзагир Гусейнов и руководитель минпромторга республики Батыр Эмеев предложили ритейлу производить закупки продуктов объединившись, что позволит производителям предоставлять ее по низкой цене. При этом ведомства обеспечат их необходимыми контактами с товаропроизводителями.

«По итогам встречи представители сетей супермаркетов обязались заморозить цены до нового года на социально значимые товары», — сказано в сообщении.

Кроме того, в предновогодние дни во всех городах Дагестана пройдут продовольственные ярмарки, где местные производители товаров смогут представить свою продукцию по доступным для населения ценам.