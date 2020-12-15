Москва, , 14:33 — REGNUM 15 декабря 2020 года вступило в силу постановление об обязательной маркировке реализуемых в России шин. Соответствующий документ размещён на сайте правительства России.

«Установить, что на территории Российской Федерации оборот и вывод из оборота шин, не маркированных средствами идентификации, допускается до 15 декабря 2020 года», — говорится в постановлении.

Однако немаркированные шины пока ещё могут храниться на складах вплоть до 1 марта следующего года. При этом на прилавок допускается выставлять только покрышки с нанесенной этикеткой с кодом.

Маркировке подлежат шины для легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов. Кроме того, под новое постановление правительства попадают также шины для строительной и сельскохозяйственной техники.

Напомним, согласно опросу Aвто.ру, в котором принимали участие 2 000 человек из разных регионов России, 65% автовладельцев при смене летней резины на зимнюю отдают предпочтение шипованным покрышкам.

Читайте также: Названы лучшие зимние шины для кроссоверов