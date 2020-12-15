Москва, , 14:22 — REGNUM Регулирование цен на социально значимые товары — это слишком поверхностная мера, которая не сыграет большой роли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство может получить право регулировать цены на социально значимые товары, если их стоимость изменилась более чем на 10% в течение месяца.

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«Глубина тех проблем, которые вызваны борьбой с пандемией и экономическим спадом, требует масштабного перераспределения национального дохода, — сказал Дзарасов. — В пользу наемных работников. Это может помочь защитить реальные доходы. Что касается заморозки цен, то найдется способ ее обойти. Кроме того, эта мера не слишком экономическая. Контроль над ценами, если его проводить как долгосрочную меру, должен исходить из понимания природы инфляции. Однако в РФ господствует монетаристская догма о том, что инфляция — это всегда инфляция спроса. То есть она будто бы вызвана переполнением каналов обращения деньгами, и поэтому денежную массу надо сжимать. Вот этим и занимается правительство».

При этом, как пояснил Дзарасов, экспортеры купаются в деньгах, а сжимается денежная масса за счет тех секторов экономики, которые работают на население, на российский внутренний рынок.

«И то, что у нас падали темпы инфляции, объясняется снижением реальных доходов населения. И когда спрос низкий, тогда и цены сдерживаются. Сейчас доходы населения продолжают падать, но мы видим всплеск инфляции. Это результат очередного снижения курса рубля, что ведет к подорожанию импортных товаров, — сказал Дзарасов. — В такой ситуации правительство решило сделать шаг, который покажет населению, что идет борьба с инфляцией и правительство защищает его интересы».

Но при этом, по мнению экономиста, предлагается такая мера, которая существенного влияния оказать не может.

«Она не затрагивает главное — в условиях кризисного спада у нас происходит устойчивое перераспределение национального дохода в пользу капитала от наемного труда. А для того, чтобы сдержать этот спад, требуется перераспределение в пользу наемных работников. Это единственная мера, которая позволяет поддержать падающий внутренний спрос», — подчеркнул Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что, помимо ограничения цен на социально значимые продукты, властям РФ следует наращивать производственные мощности самого государства.

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