Москва, , 14:10 — REGNUM Во все времена спросом пользовались профессии, без которых не обходятся население и или государство. заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова, комментируя самые востребованные профессии в 2020 году.

«Если государство нуждается в специалистах — вузам дается задание увеличить число мест, даются квоты. Спрос на те или иные профессии рождается бизнесом, чутким к желаниям потенциальных потребителей.

Есть сферы важные всегда — всегда кто-то будет болеть. Будут хотеть хлеба и зрелищ. Пандемия внесла свои коррективы в выбор профессий.

До пандемии росла диджиталиция бизнеса. с кризисом рост ускорился. Сейчас самой востребованой является в IT сфере. При этом уход в онлайн невозможен без обеспечения соответствующей среды.

Программисты, разработчики ПО, инженеры, системные администраторы — спрос на эти профессии неизменно растет из года в год. Кризис бизнеса вызывает спрос на антикризисных управляющих, и специалистов по маркетингу и продажам.

Уход в онлайн также привлекает внимание к престижным онлайн профессиям, таким как финансовые аналитики, трейдеры.

Неизменным является спрос на такие направления. как инженеры, финансисты, маркетологи. В любой ситуации данные направления помогают либо совершенствовать текущее состояние дел либо создавать и способствовать развитию новых направлений.

Время диктует свои условия. Пандемия показала нехватку некоторых узких специальностей в рамках одной профессии, но потребность эта временного характера.

Так, в пандемию некоторым врачам пришлось переквалифицироваться, поменять направление деятельности. Повлияет ли это на интерес к профессии врача в будущем?

Возможною для молодых выпускников школ вырастет интерес к медицинским вузам, но такой спрос, как произошел в пандемию, уляжется», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики HeadHunter представили рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года. Ими стали менеджеры по продажам, инженеры и водители, включая таксистов.

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