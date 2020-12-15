Пермь, , 14:06 — REGNUM На аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех») сегодня, 15 декабря, состоялся первый полет самолета МС-21−310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14 пермского производства, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Создание ПД-14 — это прорыв российского двигателестроения. Впервые за долгие годы появился новый, полностью российский двигатель. В этот проект были вовлечены десятки предприятий смежных отраслей, металлургические и моторостроительные заводы, производители электроники, НИИ, вузы, РАН. Создание ПД-14 стимулировало на этих предприятиях появление поколения специалистов, получивших не просто интересную работу, а опыт создания современных конкурентоспособных продуктов», — подчеркнул управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

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По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина предприятия ОДК и его проекты играют значительную роль в развитии гражданской промышленности страны. «ПД-14 — один из наиболее совершенных российских авиационных двигателей, который создается при участии пермского предприятия. Такие значимые проекты подтверждают высокий уровень и профессионализм наших специалистов и еще раз доказывают, что нам есть, чем гордиться. Поздравляю команды ОДК-Авиадвигателя и ОДК-ПМ с успешным первым полетом и желаю новых, не менее значимых для России и Прикамья побед», — сказал он.

Добавим, разработка двигателя ПД-14 проводилась в рамках российской госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы». Проект инициирован Объединенной двигателестроительной корпорацией в целях импортозамещения двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов, в первую очередь для МС-21.

Головным исполнителем по программе ПД-14 выступает АО «ОДК», головным разработчиком — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головным изготовителем — АО «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).

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