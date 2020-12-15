Самара, , 14:05 — REGNUM 70 новых медицинских автомобилей марки «Нива» переданы в городские и районные больницы Самарской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на этих автомашинах медики будут оказывать неотложную помощь жителям удаленных сел и районов.

Сообщается, что автотранспорт был приобретен на часть средств Президентского гранта, который получила Самарская область за достижение в 2019 году значимых показателей в сфере социально-экономического развития. Тогда областному минздраву от общей суммы было передано 100 миллионов рублей на покупку автотранспорта.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, в 2020 году 166 автомобилей передают фельдшерско-акушерским пунктам и поликлиникам. Надеюсь, что эти машины облегчат работу врачей, отметил он.

Отмечается, что на текущий момент в распоряжение медучреждений региона уже поступило 135 автомобилей: 73 автомобиля марки «Нива» с носилками и приемным устройством, 60 автомобилей марки Лада «Гранта», один автомобиль УАЗ и один автомобиль ГАЗ «Соболь».

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии планируют модернизировать первичное звено здравоохранения