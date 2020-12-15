Москва, , 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при государственных закупках, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

В положении о закупке предлагается прописывать порядок определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), формулу цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, цены единицы товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, порядок обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги.

Кроме того, согласно поправкам, в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены единицы товара, работы, услуги.

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